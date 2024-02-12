Google потратит €25 млн на бесплатные курсы по освоению ИИ

Компания Google направит €25 млн на обучение навыкам работы с искусственным интеллектом (ИИ) в Европе и других странах, сообщается в официальном блоге корпорации.

Указывается, что инициатива направлена на социальные предприятия и некоммерческие организации, а также на компании, которые используют ИИ для своего развития.