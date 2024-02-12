Google потратит €25 млн на бесплатные курсы по освоению ИИ

Компания Google направит €25 млн на обучение навыкам работы с искусственным интеллектом (ИИ) в Европе и других странах, сообщается в официальном блоге корпорации.

Указывается, что инициатива направлена на социальные предприятия и некоммерческие организации, а также на компании, которые используют ИИ для своего развития.

Apple покажет собственный ИИ в 2024 году

Также компания Google добавит поддержку искусственного интеллекта (ИИ) в своем браузере Chrome. Программисты компании намерены дополнить возможности браузера функцией генерации текста. ИИ поможет написать официальное заявление, составить запрос и прочее. Также ИИ сможет менять фон на основе запросов пользователя, времени суток и других параметров.

Первыми новые функции протестируют пользователи Chrome в США. Для этого нужно перейти в раздел «Экспериментальный искусственный интеллект» в настройках браузера, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектGoogle

Горячие новости

Все новости

партнеры