Гендиректором НСПК назначили Дмитрия Дубынина
4 июня 202412:53
Главой Национальной системы платежных карт — оператора российской платежной системы «Мир» — стал Дмитрий Дубынин. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Дмитрий Дубынин назначен на должность генерального директора АО "НСПК" с 5 июня», — указано в сообщении.
В конце мая Национальный финансовый совет согласовал кандидатуру Дубынина для назначения на пост главы НСПК. До этого, в 2021-2024 годах, чиновник занимал должность директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru