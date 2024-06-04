Гендиректором НСПК назначили Дмитрия Дубынина

Главой Национальной системы платежных карт — оператора российской платежной системы «Мир» — стал Дмитрий Дубынин. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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«Дмитрий Дубынин назначен на должность генерального директора АО "НСПК" с 5 июня», — указано в сообщении.

В конце мая Национальный финансовый совет согласовал кандидатуру Дубынина для назначения на пост главы НСПК. До этого, в 2021-2024 годах, чиновник занимал должность директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Платежные СистемыНазначениеРоссия

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