«Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний по версии Forbes
Холдинг «Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний в 2023 году. Об этом пишет Forbes.
По данным издания, по итогам прошлого года убытки предприятий из списка превысили 900 млрд рублей. В рейтинг включены операционные компании, зарегистрированные в РФ, и организации из других юрисдикций, 50% и более акций в которых принадлежат российским акционерам и бизнес-активы в значительной степени связаны со страной. Специалисты учитывали финансовую или бухгалтерскую отчетность за прошлый год, данные Федеральной налоговой службы и Росстата из системы СПАРК.
Как пишет Forbes, «Газпром» в 2023 году недосчитался 583,1 млрд рублей, при этом чистая прибыль компании годом ранее составляла 1,3 трлн. По данным издания, в компании зафиксирован «бумажный» убыток, связанный с обесценением нефинансовых активов в 1,15 трлн, и 652 млрд убытка от курсовых разниц.
Следующий в рейтинге — Амурский газохимический комплекс, чистый убыток которого в 2023 году составил 71,9 млрд рублей. В 2022-м компания недополучила 8,6 млрд. За комплексом следуют маркетплейс Ozon (его чистый убыток снизился с 58,2 млрд рублей в 2022-м до 42,7 млрд в 2023 году), Объединенная авиастроительная корпорация (ее убытки увеличились за год с 23,7 млрд до 34,8 млрд рублей), компания VK (чистый убыток в 2023-м — 34,3 млрд рублей, в 2022-м — 32,6 млрд).
Кроме того, в десятку самых убыточных компаний по итогам прошлого года попали «Междуречье» (ее убыток — 32 млрд рублей), Московский метрополитен (30,7 млрд), «Русгаздобыча» (30,3 млрд), «Агентство по страхованию вкладов» (29,5 млрд), «Пивоваренная компания Балтика» (28,1 млрд).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru