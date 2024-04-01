ФНС: Счета за рубежом есть у 539,1 тысячи российских резидентов
Федеральная налоговая служба выявила более 500 тысяч налоговых резидентов России с финансовыми счетами за рубежом по состоянию на 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию «Итоги деятельности ФНС России» за прошлый год.
В 2023-м ФНС стало известно о 539,1 тысячи резидентов, их число увеличилось на 70% год к году. При этом количество зарубежных счетов составило 1,825 млн. По данным ФНС, на одного налогового резидента РФ с иностранными счетами приходилось в среднем по 3,4 финансового счета за рубежом.
Ведомство получает данные о владельцах счетов за границей в ходе ежегодного автоматического обмена информацией с зарубежными государствами, пишет «Свободная пресса». Как отмечала замглавы ФНС Юлия Шепелева, в прошлом году в налоговую поступали данные о зарубежных счетах физлиц за 2022 год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru