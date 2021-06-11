Курс евро опустился до 87 рублей впервые за три месяца

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже упал до 87 рублей, сообщает ТАСС.

По данным площадки на 13:37 мск, европейская валюта подешевела на 29 копеек - до 87,04 рубля. До этой отметки евро в последний раз падал 17 марта 2021 года.

Курс доллара США, по данным на 13.48 мск, снизился на 13 копеек - до 71,64 рубля.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает Ura.ru. По его словам, долларовые активы заменят на евро и золото.