Курс евро опустился до 87 рублей впервые за три месяца
Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже упал до 87 рублей, сообщает ТАСС.
По данным площадки на 13:37 мск, европейская валюта подешевела на 29 копеек - до 87,04 рубля. До этой отметки евро в последний раз падал 17 марта 2021 года.
Курс доллара США, по данным на 13.48 мск, снизился на 13 копеек - до 71,64 рубля.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает Ura.ru. По его словам, долларовые активы заменят на евро и золото.
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