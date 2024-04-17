Дуров рассказал о «чрезмерном внимании» со стороны ФБР

Сооснователь Telegram Павел Дуров пожаловался на «чрезмерное внимание» со стороны ФБР. Об этом предприниматель заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Дуров: Аудитория Telegram превысит миллиард через год

«Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились», — рассказал Дуров.

По его словам, в последний раз он посещал Соединенные Штаты вместе с работавшим в Telegram инженером. Тогда агенты из сферы кибербезопасности пытались тайно завербовать сотрудника Дурова, отмечает телеканал «360». Предприниматель подтвердил, что правительство США пыталось нанять инженера Telegram, и это позволило бы следить за пользователями.

Дуров также рассказал, что сам сталкивался с давлением со стороны ФБР в Соединенных Штатах. Так, работники спецслужбы задавали ему вопросы в аэропорту, а однажды даже пришли домой к предпринимателю.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
ТЕГИ:TelegramФБРСШАПавел Дуров

Горячие новости

Все новости

партнеры