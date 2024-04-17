Дуров рассказал о «чрезмерном внимании» со стороны ФБР
Сооснователь Telegram Павел Дуров пожаловался на «чрезмерное внимание» со стороны ФБР. Об этом предприниматель заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились», — рассказал Дуров.
По его словам, в последний раз он посещал Соединенные Штаты вместе с работавшим в Telegram инженером. Тогда агенты из сферы кибербезопасности пытались тайно завербовать сотрудника Дурова, отмечает телеканал «360». Предприниматель подтвердил, что правительство США пыталось нанять инженера Telegram, и это позволило бы следить за пользователями.
Дуров также рассказал, что сам сталкивался с давлением со стороны ФБР в Соединенных Штатах. Так, работники спецслужбы задавали ему вопросы в аэропорту, а однажды даже пришли домой к предпринимателю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru