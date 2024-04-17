Дуров: Аудитория Telegram превысит миллиард через год
Число пользователей мессенджера Telegram в течение года может превысить миллиард. Об этом заявил сооснователь компании Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Как рассказал предприниматель, ему нравится «управлять компанией так, как она есть». По мнению Дурова, руководители «отлично справляются с Telegram», сейчас у мессенджера 900 млн пользователей.
«Возможно, через год мы перешагнем отметку в миллиард ежемесячных активных пользователей. Я думаю, мы отлично справляемся», — подчеркнул бизнесмен.
Ранее Такер Карлсон опубликовал на своем YouTube-канале запись беседы с Павлом Дуровым. Видеоинтервью стало для предпринимателя первым с 2016 года, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru