Дуров: Аудитория Telegram превысит миллиард через год

Как рассказал предприниматель, ему нравится «управлять компанией так, как она есть». По мнению Дурова, руководители «отлично справляются с Telegram», сейчас у мессенджера 900 млн пользователей.

«Возможно, через год мы перешагнем отметку в миллиард ежемесячных активных пользователей. Я думаю, мы отлично справляемся», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее Такер Карлсон опубликовал на своем YouTube-канале запись беседы с Павлом Дуровым. Видеоинтервью стало для предпринимателя первым с 2016 года, отмечает телеканал «360».

