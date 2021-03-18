Чемезов возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов станет главой совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает пресс-служба госкорпорации.
Ранее совет директоров возглавлял руководитель авиационного кластера, экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков.
Отмечается, что Чемезов займет новый пост для того, чтобы лично контролировать корпоративные реформы в ОАК.
По словам главы «Ростеха», системные изменения должны усовершенствовать структуру компании, решить финансовые вопросы, повысить конкурентоспособность российских самолетов и покрыть потребности страны в современной технике для пассажирских авиаперевозок.
Ранее стало известно, что компании «Сухой», МиГ, «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут» вместе с ОАК станут единым Корпоративным центром самолетостроения, напоминает RT. Отмечалось, что Чемезов возглавит совет директоров ОАК для контроля проводимых преобразований. По данным «Ростеха», на реализацию реформ уйдет несколько лет.
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