Чемезов возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации

Ранее совет директоров возглавлял руководитель авиационного кластера, экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков.

Отмечается, что Чемезов займет новый пост для того, чтобы лично контролировать корпоративные реформы в ОАК.

По словам главы «Ростеха», системные изменения должны усовершенствовать структуру компании, решить финансовые вопросы, повысить конкурентоспособность российских самолетов и покрыть потребности страны в современной технике для пассажирских авиаперевозок.

Ранее стало известно, что компании «Сухой», МиГ, «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут» вместе с ОАК станут единым Корпоративным центром самолетостроения, напоминает RT. Отмечалось, что Чемезов возглавит совет директоров ОАК для контроля проводимых преобразований. По данным «Ростеха», на реализацию реформ уйдет несколько лет.

