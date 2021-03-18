Компании «Сухой» и «Миг» войдут в состав единого центра самолетостроения

Компании «Сухой» и МиГ в 2021 году прекратят существование как самостоятельные юридические лица и вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), частью которой они являются, станут единым Корпоративным центром самолетостроения. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что решение было принято по итогам совещания о дальнейшей реформе авиастроения, состоявшегося 16 марта в «Ростехе» при участии главы госкорпорации Сергея Чемезова, руководства и главных конструкторов ОАК.

Также в подчинение новому центру самолетостроения, который расположится в Москве, перейдут компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».

Кроме того, планируется создание Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, и в перспективе в его составе объединят все авиаконструкторские бюро.

При этом Чемезов намерен сам возглавить совет директоров ОАК, входящей в «Ростех», для контроля проводимых преобразований.

Как уточнили в госкорпорации, кадровая оптимизация коснется административно-управленческого аппарата ОАК, но не затронет конструкторский блок.

В «Ростехе» также рассказали, что на поэтапную реализацию реформы уйдет несколько лет. Госкорпорация подчеркивает, что все ключевые изменения необходимо проработать с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ и производственными площадками.

