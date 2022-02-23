Богатейшие россияне в 2022 году обеднели на $32 млрд

Согласно «Индексу миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), 23 богатейших российских бизнесмена обеднели на $32 млрд на фоне эскалации конфликта на Украине, их активы сократились с $375 млрд в конце 2021 года до $343 млрд.

Кроме Тимченко, наибольшие потери понесло состояние председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона, которое с начала года сократилось на $6,2 млрд, а президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов потерял $3,5 млрд.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что страна ввела санкции против пяти российских банков, а также трёх российских функционеров — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, сообщает RT.