Богатейшие россияне в 2022 году обеднели на $32 млрд
Член совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко в 2022 году потерял почти треть своего состояния, сообщает агентство Bloomberg.
Согласно «Индексу миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), 23 богатейших российских бизнесмена обеднели на $32 млрд на фоне эскалации конфликта на Украине, их активы сократились с $375 млрд в конце 2021 года до $343 млрд.
Кроме Тимченко, наибольшие потери понесло состояние председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона, которое с начала года сократилось на $6,2 млрд, а президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов потерял $3,5 млрд.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что страна ввела санкции против пяти российских банков, а также трёх российских функционеров — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, сообщает RT.
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