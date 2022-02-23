Богатейшие россияне в 2022 году обеднели на $32 млрд

Член совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко в 2022 году потерял почти треть своего состояния, сообщает агентство Bloomberg.

Минфин США ввел санкции против ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их «дочек»

Согласно «Индексу миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), 23 богатейших российских бизнесмена обеднели на $32 млрд на фоне эскалации конфликта на Украине, их активы сократились с $375 млрд в конце 2021 года до $343 млрд.

Кроме Тимченко, наибольшие потери понесло состояние председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона, которое с начала года сократилось на $6,2 млрд, а президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов потерял $3,5 млрд.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что страна ввела санкции против пяти российских банков, а также трёх российских функционеров — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Геннадий Тимченко
ТЕГИ:БизнесРоссиянеМиллиардеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры