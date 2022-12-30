Богатейшие россияне потеряли более $90 миллиардов в 2022 году

Богатейшие граждане России на фоне специальной военной операции потеряли более 90 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

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При этом 46,6 млрд долларов они потеряли 24 февраля, в течение 2022 года, по мере продолжения спецоперации, самые богатые россияне потеряли еще 47 млрд долларов.

Агентство не называет имена бизнесменов.

Ранее Bloomberg опубликовало новый «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), согласно которому богатейшие бизнесмены России потеряли с начала 2022 года 83,4 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМиллиардеры
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