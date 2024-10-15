Банк России введёт для МФО норму «один заём в руки до погашения»

Это будет сделано в рамках реализации мер по защите россиян. Также будет установлен период охлаждения, когда новый заём можно получить не раньше чем через три дня после того, как человек вернул предыдущий долг, заявил регулятор.

Также Банк России заявил о планах снизить размер максимальной переплаты по потребительским займам с 130% до 100% от суммы долга.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила разделить все микрофинансовые организации (МФО) на несколько типов и ввести для них различное регулирование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

