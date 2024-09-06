Бакальчук заявил о приостановке строительства складов Wildberries в России и СНГ

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал о приостановке строительства складов маркетплейса в России, а также в странах СНГ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате действий братьев Левана и Роберта Мирзоян (бенефициары Russ. — прим. НСН) маркетплейс прекратил перечисление средств подрядчикам на общую сумму 1 млрд руб. При этом руководство Wildberries не стало озвучивать причины такого решения.