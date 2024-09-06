Бакальчук заявил о приостановке строительства складов Wildberries в России и СНГ
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал о приостановке строительства складов маркетплейса в России, а также в странах СНГ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате действий братьев Левана и Роберта Мирзоян (бенефициары Russ. — прим. НСН) маркетплейс прекратил перечисление средств подрядчикам на общую сумму 1 млрд руб. При этом руководство Wildberries не стало озвучивать причины такого решения.
В связи с этим субподрядчики остались без средств, а строительные работы оказались полностью заморожены. Так, было остановлено строительство 30 объектов, из которых 23 должны были быть сданы в эксплуатацию в 2024 году, отметил он.
Ранее основательница компании Татьяна Бакальчук заявила, что то, что «Яндекс» готов попытаться продавать наружную рекламу, стало доказательством логичности объединения Wildberries и Russ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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