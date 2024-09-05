Бакальчук анонсировала появление услуг на Wildberries
Платформа Wildberries станет площадкой для продавцов услуг в ближайшее время. Об этом заявила основатель компании Татьяна Бакальчук в ходе сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» на Восточном экономическом форуме.
По словам Бакальчук, Wildberries никогда не называл себя маркетплейсом, и компании не нравилось такое определение, поскольку «маркетплейс — это некая витрина, на которой представлены товары и услуги».
«Через какое-то время можно было сказать, что мы стали в какой-то части маркетплейсом, потому что стали предоставлять свою площадку для любого продавца услуг и товаров», — приводит ТАСС слова предпринимательницы.
По словам Бакальчук, пока на платформе представлены лишь товары, но вскоре появятся еще и услуги.
Ранее компания Wildberries объединилась с рекламным оператором Russ, новое предприятие получило название ООО «РВБ», напоминает 360.ru.
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