«АвтоВАЗ» введет простой с 14 по 17 июня из-за отсутствия комплектующих
Компания «АвтоВАЗ» вновь вводит простой на следующей неделе из-за отсутствия комплектующих на двух производственных линиях. Об этом сообщает первичная профсоюзная организация автопроизводителя.
«В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по "АвтоВАЗу" № 258 от 09.06.2022 "О простое с 14 по 17 июня 2022 г.», - говорится в сообщении профкома в соцсети «ВКонтакте».
Простой устанавливается для работников на производстве автомобилей семейства на платформе В0 и Niva. Сотрудникам компенсируют две трети средней заработной платы.
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