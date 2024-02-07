«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности

«По завершению цикла необходимых испытаний и калибровок, возвращение подушки безопасности водителя на Lada Granta произойдет до конца февраля 2024 года, а переднего пассажира – в марте», — добавили в компании.

Как отметил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, переход на надежного поставщика подушек безопасности завершили в рекордные сроки — около трех месяцев, при этом обычно на такой процесс уходит не менее года. Глава компании подчеркнул, что специалисты провели все необходимые испытания, виртуальные и реальные краш-тесты и нашли верные калибровки.

Ранее «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск автомобилей под новым брендом X, напоминает Ura.ru. Ожидается, что продажи машин начнутся уже весной.

