«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности
Компания «АвтоВАЗ» перешла на надежного альтернативного поставщика подушек безопасности для автомобилей, с 7 февраля все машины Lada модели Vesta будут оснащаться двумя подушками. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.
«По завершению цикла необходимых испытаний и калибровок, возвращение подушки безопасности водителя на Lada Granta произойдет до конца февраля 2024 года, а переднего пассажира – в марте», — добавили в компании.
Как отметил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, переход на надежного поставщика подушек безопасности завершили в рекордные сроки — около трех месяцев, при этом обычно на такой процесс уходит не менее года. Глава компании подчеркнул, что специалисты провели все необходимые испытания, виртуальные и реальные краш-тесты и нашли верные калибровки.
Ранее «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск автомобилей под новым брендом X, напоминает Ura.ru. Ожидается, что продажи машин начнутся уже весной.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности
- Песков подтвердил, что Путин дал интервью Такеру Карлсону
- На Украине объявили в розыск соучастника убийства Дугиной
- Онищенко: COVID-19 выдохся
- Группа Uma2rman представила клип на песню «Дождись»
- Медведев: Гипотетическая война с НАТО не будет похожа на СВО
- ФАС возбудила дело в отношении букмекера Pari из-за фото людей в рекламе
- СМИ: Интервью Путина журналисту Карлсону опубликуют 8 февраля
- Голикова: Жилье в 2023 году получили на 18% больше детей-сирот
- В Донецке пять спасателей пострадали при атаке беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru