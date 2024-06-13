Asia Alliance Bank из Узбекистана приостановил валютные операции с РФ

«В связи с обновлением пакета санкций США все валютные операции, связанные с резидентами России, приостановлены», — отметили в учреждении.

Банк призвал ожидать дальнейших сообщений о возобновлении платежей.

Ранее Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России, напоминает «Свободная пресса». В черные списки попали граждане и организации, в том числе компании, связанные с IT и авиацией, СПГ-проекты, национальные клиринговый центр и расчетный депозитарий, Московская биржа.

