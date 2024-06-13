Asia Alliance Bank из Узбекистана приостановил валютные операции с РФ

Узбекский Asia Alliance Bank приостановил валютные операции с российскими резидентами из-за санкций США. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В Киргизии назвали временной приостановку обслуживания российских карт «Мир»

«В связи с обновлением пакета санкций США все валютные операции, связанные с резидентами России, приостановлены», — отметили в учреждении.

Банк призвал ожидать дальнейших сообщений о возобновлении платежей.

Ранее Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России, напоминает «Свободная пресса». В черные списки попали граждане и организации, в том числе компании, связанные с IT и авиацией, СПГ-проекты, национальные клиринговый центр и расчетный депозитарий, Московская биржа.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияБанкиУзбекистан

Горячие новости

Все новости

партнеры