Asia Alliance Bank из Узбекистана приостановил валютные операции с РФ
Узбекский Asia Alliance Bank приостановил валютные операции с российскими резидентами из-за санкций США. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«В связи с обновлением пакета санкций США все валютные операции, связанные с резидентами России, приостановлены», — отметили в учреждении.
Банк призвал ожидать дальнейших сообщений о возобновлении платежей.
Ранее Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России, напоминает «Свободная пресса». В черные списки попали граждане и организации, в том числе компании, связанные с IT и авиацией, СПГ-проекты, национальные клиринговый центр и расчетный депозитарий, Московская биржа.
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