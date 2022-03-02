American Express приостановит сотрудничество с российскими партнерами

Финансовая компания American Express приостановит сотрудничество с партнерами в России. Об этом говорится в заявлении председателя и главного исполнительного организации Стивена Сквери.

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«С самого начала этого кризиса мы следовали санкциям США и международных партнеров, что привело к тому, что мы приостановили сотрудничество с банками-партнерами в России, и продолжим следовать всем соответствующим законам по мере развития ситуации», — цитирует заявление ТАСС.

Сквери уточнил, что у American Express немного партнеров в РФ: один из них выпускает карты, еще несколько используют торговый эквайринг для проведения платежей, пишет Газета.ру.

Ранее платежные системы Mastercard и Visa объявили, что намерены следовать санкциям, введенным против РФ из-за военной операции на Украине. Ряду российских финансовых организаций заблокировали доступ к платежной сети, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: pxhere.com
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