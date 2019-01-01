Авиация и космос
Ранее США запретили пользоваться услугами России при космических запусках.
Запуск ракеты «Протон-М» с российским телескопом перенесен из-за замечаний
21 июня08:55
Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с новым российским космическим телескопом Спектр-РГ с Байконура отложен из-за замечаний. Об этом говорится в Twitter Роскосмоса, передает RT.
Сообщается, что запуск перенесен на сутки.
На стартовый комплекс Байконура ракета «Протон-М» с новой орбитальной обсерваторией Спектр-РГ была доставлена 14 июня.
Ранее США запретили пользоваться услугами России при космических запусках.
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