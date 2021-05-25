Великобритания запретила «Белавиа» летать через свое воздушное пространство
Самолеты белорусской авиакомпании «Белавиа» не смогут совершать перелеты через воздушное пространство Великобритании, сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс.
Накануне британское Управление гражданской авиации (CAA) приостановило полеты для белорусских авиакомпаний, в том числе «Белавиа» и всех чартерных перевозчиков.
«После вчерашней отмены разрешения на полеты «Белавиа» в Великобританию я принимаю дальнейшие меры. Белорусским авиалиниям будет немедленно запрещено входить в воздушное пространство Великобритании, за исключением тех случаев, когда получено соответствующее разрешение», — цитирует сообщение Газета.ру.
Запрет на выполнение рейсов в Великобританию и из нее для белорусских перевозчиков был введен на фоне инцидента с лайнером Ryanair, 23 мая совершившим экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась, однако после посадки самолета был задержан летевший этим бортом основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
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