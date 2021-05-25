Великобритания запретила «Белавиа» летать через свое воздушное пространство

Самолеты белорусской авиакомпании «Белавиа» не смогут совершать перелеты через воздушное пространство Великобритании, сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс.

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Накануне британское Управление гражданской авиации (CAA) приостановило полеты для белорусских авиакомпаний, в том числе «Белавиа» и всех чартерных перевозчиков.

«После вчерашней отмены разрешения на полеты «Белавиа» в Великобританию я принимаю дальнейшие меры. Белорусским авиалиниям будет немедленно запрещено входить в воздушное пространство Великобритании, за исключением тех случаев, когда получено соответствующее разрешение», — цитирует сообщение Газета.ру.

Запрет на выполнение рейсов в Великобританию и из нее для белорусских перевозчиков был введен на фоне инцидента с лайнером Ryanair, 23 мая совершившим экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась, однако после посадки самолета был задержан летевший этим бортом основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗапретАвиаперелетыАвиаперевозчикиБелоруссияВеликобритания
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