В США отложили первый за 9 лет космический полет

В 2011 году на территории США закончилось действие программы по запуску шаттлов, и с тех пор космонавты не вылетали с американской территории. Нам МКС должны были отправиться Даг Херли и Боб Бенкен. Астронавты даже заняли свои места в корабле, а к месту запуска уже прибыли представители администрации, включая лидера США Дональда Трампа, однако в итоге запуск все же перенесли на 30 мая.

За разработку и отправку шаттла отвечают корпорации SpaceX и Boeing. Crew Dragon уже был протестирован в беспилотном режиме год назад, он смог успешно состыковаться с МКС.

