В США отложили первый за 9 лет космический полет
Запуск космического корабля Crew Dragon был отложен из-за нелетной погоды; событие должно было стать первым за 9 лет пилотируемым полетом в Штатах. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2011 году на территории США закончилось действие программы по запуску шаттлов, и с тех пор космонавты не вылетали с американской территории. Нам МКС должны были отправиться Даг Херли и Боб Бенкен. Астронавты даже заняли свои места в корабле, а к месту запуска уже прибыли представители администрации, включая лидера США Дональда Трампа, однако в итоге запуск все же перенесли на 30 мая.
За разработку и отправку шаттла отвечают корпорации SpaceX и Boeing. Crew Dragon уже был протестирован в беспилотном режиме год назад, он смог успешно состыковаться с МКС.
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