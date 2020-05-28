В США отложили первый за 9 лет космический полет

Запуск космического корабля Crew Dragon был отложен из-за нелетной погоды; событие должно было стать первым за 9 лет пилотируемым полетом в Штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Пилотируемая программа России может закончиться через десять лет

В 2011 году на территории США закончилось действие программы по запуску шаттлов, и с тех пор космонавты не вылетали с американской территории. Нам МКС должны были отправиться Даг Херли и Боб Бенкен. Астронавты даже заняли свои места в корабле, а к месту запуска уже прибыли представители администрации, включая лидера США Дональда Трампа, однако в итоге запуск все же перенесли на 30 мая.

За разработку и отправку шаттла отвечают корпорации SpaceX и Boeing. Crew Dragon уже был протестирован в беспилотном режиме год назад, он смог успешно состыковаться с МКС.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МКССшаКосмонавтика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры