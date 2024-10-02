В Индии запланировали запуск миссии к Венере на март 2028 года

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своих соцсетях заявил, что может отправить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship. По его словам, это может произойти в ближайшие два года при условии, что ему не будет мешать «американская бюрократия». Он также подчеркнул, что в случае успеха миссии, пилотируемые полёты на Марс станут возможны уже через четыре года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

