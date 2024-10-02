В Индии запланировали запуск миссии к Венере на март 2028 года
В Индии запланировали запуск миссии к Венере на март 2028 года, сообщает телеканал India Today со ссылкой на Индийское космическое агентство.
Пуск предварительно намечен на 29 марта, на достижение околовенерианской орбиты автоматической межпланетной станции специалистам потребуется 112 суток.
Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своих соцсетях заявил, что может отправить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship. По его словам, это может произойти в ближайшие два года при условии, что ему не будет мешать «американская бюрократия». Он также подчеркнул, что в случае успеха миссии, пилотируемые полёты на Марс станут возможны уже через четыре года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru