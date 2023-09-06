В эксперимент по имитации полета на Луну вошли египтянин и белоруска

Институт медико-биологических проблем РАН объявил об отборе восьми человек в основной и дублирующий экипажи эксперимента для имитации полета на луну. Помимо шести россиян, в мероприятии примут участие гражданка Белоруссии и египтянин. Об этом сообщает РИА Новости.

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Изначально планировалось, что в состав основного экипажа войдут три человека. Также планировалось участие двух иностранцев.

Первичная подготовка экипажа ознакомит членов экипажа с Наземным экспериментальным комплексом и различными системами, уточнили в институте.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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