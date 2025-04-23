Украденную книгу Юрия Гагарина нашли спустя 17 лет

В ходе оперативных мероприятий СК удалось найти место, где находится книга, и изъять ее, а эксперты установили, что рукописный автограф внутри книги принадлежит Гагарину.

Дочь космонавта Оксана Леонова выразила благодарность следователям и отметила, что книга будет представлена в одном из музеев об истории космонавтики.

Ранее книга «Это космос, детка!», которую написала актриса Юлия Пересильд после того, как побывала на борту Международной космической станции, стала самым популярным произведением о космосе у россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

