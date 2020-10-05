Су-27 перехватил самолёты ФРГ и Швеции над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 перехватил немецкий патрульный самолёт и самолёт-разведчик Швеции над Балтийским морем. Как заявили в Национальном центре управления обороной России, приближающиеся к границе РФ воздушные цели были обнаружены 5 октября.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении центра.

Два МиГ-31 перехватили британский самолёт над Баренцевым морем

Ранее сообщалось, что истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который летел над Польшей и приближался к государственной границе РФ.

До этого, два МиГ-31 сопроводили самолет-разведчика ВВС Великобритании над Баренцевым морем.

Добавим, в конце сентября начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что возросшая активность военных США и НАТО в последнее время наблюдается в 20-30 километрах от российской границы.

«В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным», - цитируют РИА Новости Герасимова.

В частности, он напомнил о полетах иностранных самолетов и присутствии военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвецияГерманияРоссияСу-27
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