Два МиГ-31 перехватили британский самолёт над Баренцевым морем

Два российских истребителя МиГ-31 осуществили над Баренцевым морем перехват самолёта-разведчика R-1 Sentinel ВВС Великобритании. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России. Там отметили, что нарушения границы России не допущено, а «весь полёт МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

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К слову, на прошлой неделе российские истребители вылетали на перехват трех бомбардировщиков США над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, подчеркнув, что воздушные судна США приближались к российской границе со стороны Украины.

Американские самолеты сопроводили два Су-27 и два Су-30 до их удаления от госграницы РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ВеликобританияРоссияСамолетБаренцево Море
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