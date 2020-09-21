Два МиГ-31 перехватили британский самолёт над Баренцевым морем

К слову, на прошлой неделе российские истребители вылетали на перехват трех бомбардировщиков США над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, подчеркнув, что воздушные судна США приближались к российской границе со стороны Украины.

Американские самолеты сопроводили два Су-27 и два Су-30 до их удаления от госграницы РФ.

