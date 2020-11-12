Собирающиеся к МКС на корабле Маска туристы подписали контакт
Первые туристы, которые в 2021 году отправятся на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX миллиардера Илона Маска, подписали контракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую компанию Axiom Space.
Известно, что экипаж будет многонациональным. К МКС отправятся три человека, среди них - бывший астронавт NASA.
Полет планируется не ранее конца следующего года.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что новые космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner являются более гламурными аналогами российских «Союзов».
Рогозин, в частности, назвал корабли США более просторными, при этом отметив про «Союз» что «старый конь борозды не испортит».
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