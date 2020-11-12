Собирающиеся к МКС на корабле Маска туристы подписали контакт

Известно, что экипаж будет многонациональным. К МКС отправятся три человека, среди них - бывший астронавт NASA.

Полет планируется не ранее конца следующего года.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что новые космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner являются более гламурными аналогами российских «Союзов».

Рогозин, в частности, назвал корабли США более просторными, при этом отметив про «Союз» что «старый конь борозды не испортит».

