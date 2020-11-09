Экипаж Crew Dragon прибыл на космодром перед полетом к МКС
Четверо астронавтов прибыли на космодром на американском мысе Канаверал перед полетом к МКС, сообщает телеканал «360».
Запуск Crew Dragon-1 компании SpaceX состоится в ночь на 15 ноября по московскому времени. Это будет первый регулярный полет корабля.
В составе экипажа - астронавты NASA Майк Хопкинс, Виктор Гловер, женщина-астронавт Шеннон Уокер и японка Соичи Ногучи. Они пробудут на орбите шесть месяцев.
В настоящее время на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и женщина-астронавт NASA Кэтлин Рубинс.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что новые космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner являются более гламурными аналогами российских «Союзов».
Рогозин, в частности, назвал корабли США более просторными, при этом отметив про «Союз» что «старый конь борозды не испортит».
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