СМИ: «Турецкие» рейсы из России передадут перевозчикам с самолетами Superjet 100

Россия обратилась к Турции с просьбой поддержать планы о перераспределении назначения на выполнение рейсов в республику между российскими перевозчиками. Об этом пишут Известия, ссылаясь на письмо главы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой в адрес ее турецкого коллеги Кемаля Юксека.

Борисов: большинство самолетов Boeing и Airbus остаются в РФ

В российском ведомстве предлагают отдать рейсы «Аэрофлота», «Победы» и ряда других перевозчиков авиакомпаниям, владеющим самолетами Superjet 100:«Ираэро», Red Wings, «Азимут» и «Россия». Предполагается, что будут выданы разрешения на из Москвы, Минвод и Сочи в Стамбул и Анталью, из Махачкалы в Анталью.

Как отмечается в письме, такое перераспределение необходимо для поддержания мобильности россиян и сохранения воздушных коридоров между РФ и иностранными государствами на фоне западных санкций, пишет РИА ФАН.

Из-за введенных Западом ограничений за границу из РФ не могут летать иностранные борты, взятые в лизинг, и совершать полеты без рисков возможно лишь самолетами Superjet 100 или находящимися в собственности российских перевозчиков лайнерами. По данным Минтранса, спокойно летать за рубеж могут 193 самолета: 148 Superjet 100, один Ту-204, 44 Boeing и Airbus.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТурцияАвиаперевозкиСамолеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры