СМИ: «Турецкие» рейсы из России передадут перевозчикам с самолетами Superjet 100

В российском ведомстве предлагают отдать рейсы «Аэрофлота», «Победы» и ряда других перевозчиков авиакомпаниям, владеющим самолетами Superjet 100:«Ираэро», Red Wings, «Азимут» и «Россия». Предполагается, что будут выданы разрешения на из Москвы, Минвод и Сочи в Стамбул и Анталью, из Махачкалы в Анталью.

Как отмечается в письме, такое перераспределение необходимо для поддержания мобильности россиян и сохранения воздушных коридоров между РФ и иностранными государствами на фоне западных санкций, пишет РИА ФАН.

Из-за введенных Западом ограничений за границу из РФ не могут летать иностранные борты, взятые в лизинг, и совершать полеты без рисков возможно лишь самолетами Superjet 100 или находящимися в собственности российских перевозчиков лайнерами. По данным Минтранса, спокойно летать за рубеж могут 193 самолета: 148 Superjet 100, один Ту-204, 44 Boeing и Airbus.

