Скорректирована высота орбиты МКС

Высота орбиты Международной космической станции скорректирована, сообщает РИА «Новости».

Для этого были задействованы двигатели российского грузовика «Прогресс МС-14». Корректировка позволит обеспечить условия для прибытия нового экипажа, который прибудет на станцию весной 2021 года.

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В результате маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,2 километра и составила 419,4 километра над поверхностью Земли.

Напомним, вылет Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова на "Союзе МС-18" намечен на апрель следующего года. Впервые за 20 лет экипаж корабля будет состоять только из россиян.

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ФОТО: www.federalspace.ru
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