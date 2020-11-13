Скорректирована высота орбиты МКС
Высота орбиты Международной космической станции скорректирована, сообщает РИА «Новости».
Для этого были задействованы двигатели российского грузовика «Прогресс МС-14». Корректировка позволит обеспечить условия для прибытия нового экипажа, который прибудет на станцию весной 2021 года.
В результате маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,2 километра и составила 419,4 километра над поверхностью Земли.
Напомним, вылет Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова на "Союзе МС-18" намечен на апрель следующего года. Впервые за 20 лет экипаж корабля будет состоять только из россиян.
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