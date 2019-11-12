«Русские витязи» получили новые Су-35
Пилотажная группа «Русские витязи» получила четыре новых истребителя Су-35С. Машины прибыли на аэродром базирования в подмосковной Кубинке, сообщает министерство обороны РФ. Многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++ Су-35 разработан в ОКБ Сухого.
Истребители произведены на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
В ходе приемки этой партии самолетов лётчики пилотажной группы выполнили контрольный облет, после чего перегнали их в Кубинку.
Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги.
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