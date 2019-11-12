«Русские витязи» получили новые Су-35

Истребители произведены на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

В ходе приемки этой партии самолетов лётчики пилотажной группы выполнили контрольный облет, после чего перегнали их в Кубинку.

Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги.

