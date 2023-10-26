Российскую орбитальную группировку увеличат в 9 раз к 2036 году

К 2036 году российскую орбитальную группировку планируется нарастить в девять раз. Об этом говорится в материалах к совещанию президента РФ Владимира Путина в ракетно-космической корпорации «Энергия», пишет РИА Новости.

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Отмечается, что российская группировка вокруг Земли будет состоять из более чем двух тысяч аппаратов. Организацией серийного производства спутников занимаются предприятия «Роскосмоса».

Сейчас госкорпорация решает вопросы технологической перестройки производственных площадок. Продолжается обучение персонала и пересмотр технологий изготовления спутников, пишет RT.

Представитель NASA Шон Фуллер ранее заявил, что аэрокосмическое агентство не намерено отказываться от полетов на российских ракетах «Союз», сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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