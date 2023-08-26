Российский космонавт с эпипажем Crew Dragon стартовал к МКС
Космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов в составе международного экипажа космического корабля Crew Dragon отправился к Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в США.
Трансляцию запуска из космического центра Кеннеди можно увидеть на сайте NASA. Старт Falcon 9 с Crew Dragon состоялся в 10:27 (мск).
Также в состав экипажа вошли астронавты: от NASA- Жасмин Могбели, от Европейского космического агентства датчанин - Андреас Могенсен, от Японского агентства аэрокосмических исследований - Сатоси Фурукава.
Ранее, 2 марта, ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. В экипаж миссии Crew-6 вхоодил россиянин Андрей Федяев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский космонавт с эпипажем Crew Dragon стартовал к МКС
- Хоспис «Бумажная птица» проведет онлайн-встречу с музыкантом Олегом Гаркушей
- Умер бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов
- «Москва готова к изменениям климата»: Итоги экологической дискуссии на МУФ
- Путин поздравил президентов Абхазии и Южной Осетии с 15-ой годовщиной признания независимости республик
- Собянин сообщил о результатах программ развития Чертанова
- Гладков: В Шебекинском округе сбит беспилотник
- Медведев через 15 лет оценил свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии
- В США собираются впервые казнить заключенного через вдыхание азота
- Рябков: Россия готова ко всему в вопросе с визами США на Генассамблею ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru