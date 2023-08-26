Российский космонавт с эпипажем Crew Dragon стартовал к МКС

МО: Киев вновь пытался атаковать дронами территорию РФ

СМИ: в США в Оклахоме и Чикаго шесть человек пострадали из-за стрельбы на стадионах

СМИ: 15 украинских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Италии

«Арктикуголь»: более 5 тысяч туристов посетили за последний год российскую часть архипелага Шпицберген

Гидрометцентр: в Москве в субботу +20…+22, возможен дождь