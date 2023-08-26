Российский космонавт с эпипажем Crew Dragon стартовал к МКС

Космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов в составе международного экипажа космического корабля Crew Dragon отправился к Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в США.

NASA: Crew Dragon с россиянкой Кикиной покинет МКС 11 марта

Трансляцию запуска из космического центра Кеннеди можно увидеть на сайте NASA. Старт Falcon 9 с Crew Dragon состоялся в 10:27 (мск).

Также в состав экипажа вошли астронавты: от NASA- Жасмин Могбели, от Европейского космического агентства датчанин - Андреас Могенсен, от Японского агентства аэрокосмических исследований - Сатоси Фурукава.

Ранее, 2 марта, ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. В экипаж миссии Crew-6 вхоодил россиянин Андрей Федяев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Джоэл Ковски
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