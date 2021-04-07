Российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолёт-разведчик

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт норвежских ВВС над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

В сообщении говорится, что воздушная цель, приближавшаяся к государственной границе РФ, была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии 7 апреля.

Экипаж российского истребителя из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота, который был поднят для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы, идентифицировал цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии.

После разворота норвежского самолёта-разведчика от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что в 2020 году в Чёрном море активизировались военные самолёты и корабли НАТО, сообщает Ura.ru. По его словам, до 40% этих кораблей имеют на борту высокоточное оружие большой дальности.

