Российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолёт-разведчик
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт норвежских ВВС над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
В сообщении говорится, что воздушная цель, приближавшаяся к государственной границе РФ, была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии 7 апреля.
Экипаж российского истребителя из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота, который был поднят для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы, идентифицировал цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии.
После разворота норвежского самолёта-разведчика от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что в 2020 году в Чёрном море активизировались военные самолёты и корабли НАТО, сообщает Ura.ru. По его словам, до 40% этих кораблей имеют на борту высокоточное оружие большой дальности.
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