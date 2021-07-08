Российские Су-24 выполнили плановый полет над Балтикой
Два самолета Су-24 выполнили плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.
Отмечается, что бомбардировщики выполнили полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не нарушали границ других государств.
Ранее стало известно, что из-за неопознанных российских воздушных судов над Балтикой была прервана пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в городе Шяуляе. Из-за самолетов РФ была объявлена тревога, в воздух были подняты два истребителя «Еврофайтер». По данным СМИ, это «обычные действия российской авиации».
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