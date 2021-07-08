Российские Су-24 выполнили плановый полет над Балтикой

Глава Лобни подал в отставку

Более 3,2 миллиона человек в Москве получили первый из двух компонентов вакцины от коронавируса

Более 10 тысяч вопросов в сфере ЖКХ удалось решить с помощью сервиса по вызову мастера на mos.ru

В Москве подали более 8 тысяч заявок на участие в проекте «Наше дерево»

В столице дорожает жилье премиум-класса