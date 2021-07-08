Пресс-конференцию лидеров Испании и Литвы прервали из-за российского военного самолета
Пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в городе Шяуляе прервали из-за российских самолетов. Видео с места событий показал телеканал 24 Horas.
Во время брифинга в помещении появились военные, которые стали готовиться к старту, попросив чиновников отойти. Как уточнили в испанском правительстве, два самолета «Еврофайтер» поднялись в воздух после объявления тревоги. После вылета истребителей НАТО пресс-конференция продолжилась.
По данным издания Mundo, тревога была связана с неопознанным воздушным судном РФ над Балтийским морем. Как отметили источники СМИ, это «обычные действия российской авиации».
По данным портала литовского национального радио и телевидения LRT, премьер Испании отметил, что инцидент — «реальный случай того, что происходит, что обосновывает присутствие испанских военных и семи (испанских — НСН) Eurofighter в Литве». Кроме того, Санчес подчеркнул важность этой миссии для Североатлантического альянса.
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