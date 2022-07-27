Космический корабль «Союз МС-22» назовут в честь Циолковского
Российский пилотируемый корабль «Союз МС-22», который в сентябре полетит к Международной космической станции (МКС), назовут в честь теоретика космонавтики Константина Циолковского. Об этом сообщили в Роскосмосе.
«Пилотируемый корабль "Союз МС-22", запуск которого планируется на 21 сентября 2022 года, получит собственное имя – он будет назван в честь русского ученого, изобретателя и основоположника теории освоения космического пространства Константина Циолковского», — отметили в госкорпорации, добавив, что 17 сентября исполняется 165 лет со дня рождения ученого.
При этом на ракету «Союз-2.1а», которая выведет «Союз МС-22» на орбиту, нанесут портрет Циолковского и надпись «165 лет со Дня рождения К.Э. Циолковского».
В «Роскосмосе» напомнили, что ранее присвоили имя главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева кораблю «Союз МС-21». Кроме того, космические корабли «Союз ТМА-21» и «Союз МС-18» были названы в честь первого космонавта Юрия Гагарина.
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