Роскосмос: Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр
Все российские специалисты покинули космический центр во Французской Гвиане, сообщает Роскосмос.
«В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России», — приводит заявление госкорпорации РИА Новости.
Первая группа российских специалистов — 29 стартовиков и ракетчиков — вернулась в Москву накануне, напоминает RT.
Сотрудники космической отрасли РФ покидают Гвианский космический центр из-за приостановки сотрудничества Роскосмоса с европейскими партнерами в связи с санкциями, введенными на фоне военной операции РФ на Украине.
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