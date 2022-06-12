Рогозин: Роскосмос возобновил переговоры с европейцами о запуске миссии «ЭкзоМарс»
Роскосмос возобновил переговоры с Европейским космическим агентством (ЕКА) о запуске миссии «ЭкзоМарс», сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
По его словам, возобновление возможно не ранее 2024 года. ЕКА обратится к странам – участникам проекта. Если они пойдут навстречу, тогда миссия может быть реализована. Рогозин отметил, что Роскосмос планирует получить ответ в 20-х числах июня.
«ЭкзоМарс» — совместная астробиологическая программа Европейского космического агентства и госкорпорации Роскосмос по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе
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