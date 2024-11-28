«Роскосмос» отложил начало пилотируемых полетов на Луну

Сбой в движении пригородных поездов произошёл утром на Белорусском направлении МЦД-1 Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года На востоке Москвы согласовали проект строительства школы на 430 мест Юных горожан приглашают на новый сезон проекта «Московские каникулы» Вильфанд: Высота снежного покрова в столичном регионе в ближайшие дни увеличится на несколько сантиметров