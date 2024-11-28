«Роскосмос» отложил начало пилотируемых полетов на Луну
28 ноября 202410:56
Первый полет российских космонавтов на Луну вновь отложили, заявил советник гендиректора «Роскосмоса» Олег Горшков, сообщает «Интерфакс».
По его словам, это произошло из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
«Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну», - добавил он.
Ранее Руководитель лунной программы заявил о нехватке денег на «Луну-27б», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru