«Роскосмос» отложил начало пилотируемых полетов на Луну

Первый полет российских космонавтов на Луну вновь отложили, заявил советник гендиректора «Роскосмоса» Олег Горшков, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, это произошло из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

«Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну», - добавил он.

Ранее Руководитель лунной программы заявил о нехватке денег на «Луну-27б», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/roscosmos_gk
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