Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс» стартовала с космодрома Байконур, передает Роскосмос.

Орбиту МКС скорректируют для подготовки к приему космического корабля

Аппарат отправился в космос с площадки №31 «Восток». Спустя примерно девять минут после старта «Прогресс» отделится от третьей ступени ракеты-носителя и продолжит автономный полет. Планируется, что стыковка с Международной космической станцией произойдет 17 февраля в 10:08 мск, пишет RT.

Космический корабль доставит на МКС около 1,6 тысячи кг сухих грузов, в том числе бортовую ресурсную аппаратуру, одежду и еду для космонавтов, расходные материалы системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, комплекс целевых нагрузок для исследований и экспериментов.

«Прогресс» пробудет в космосе 370 суток, отмечают Известия. Запуск корабля с Байконура стал первым в 2022 году.

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ФОТО: РИА Новости / Роскосмос
ТЕГИ:РоскосмосКосмический КорабльРакета-носительБайконур
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