Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс» стартовала с космодрома Байконур, передает Роскосмос.
Аппарат отправился в космос с площадки №31 «Восток». Спустя примерно девять минут после старта «Прогресс» отделится от третьей ступени ракеты-носителя и продолжит автономный полет. Планируется, что стыковка с Международной космической станцией произойдет 17 февраля в 10:08 мск, пишет RT.
Космический корабль доставит на МКС около 1,6 тысячи кг сухих грузов, в том числе бортовую ресурсную аппаратуру, одежду и еду для космонавтов, расходные материалы системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, комплекс целевых нагрузок для исследований и экспериментов.
«Прогресс» пробудет в космосе 370 суток, отмечают Известия. Запуск корабля с Байконура стал первым в 2022 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,3 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
341 тыс.+683 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+3,1 млн / сут.
- Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура
- В России хотят запретить производство и продажу крепкого алкоголя в пластике
- «Только живи»: сын Жириновского впервые публично отреагировал на болезнь отца
- Американцам рекомендовано покинуть Белоруссию и Приднестровье
- Пушков ответил на перенос посольства США из Киева во Львов
- В Британии рассказали, как Трасс «опозорилась» на встрече с Лавровым
- Песков: Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины
- Зеленский перечислил страны, нагнетающие темы «вторжения» России
- Генконсульство: данных о пострадавших россиянах при аварии поездов в Мюнхене нет
- Нефть WTI подорожала до $95 за баррель впервые с 17 сентября 2014 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru