Путин выразил соболезнования дочерям Валентины Гагариной

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования дочерям Валентины Гагариной в связи с кончиной матери. Об этом говорится на сайте Кремля, где была опубликована телеграмма.

В ней отмечается, что вдова Юрия Гагарина многое сделала для сохранения памяти о первом человеке в мире, полетевшем в космос. Президент подчеркнул, что Валентина Гагарина была душевно щедрым, интеллигентным и добрым человеком, пользовалась большим уважением окружающих.

Скончалась вдова Юрия Гагарина

Вдова Юрия Гагарина умерла 17 марта на 85-м году жизни, пишет «Газета.ру». У нее двое дочерей - Галина и Елена.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным Валентины Гагариной на своей странице в Twitter, пишут «Известия».

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынок рассказал, что хорошо знает семью Гагариных и ему «очень больно терять таких людей», сообщает сайт «Подмосковье сегодня».



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ФОТО: РИА Новости
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