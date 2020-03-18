Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования дочерям Валентины Гагариной в связи с кончиной матери. Об этом говорится на сайте Кремля, где была опубликована телеграмма.

В ней отмечается, что вдова Юрия Гагарина многое сделала для сохранения памяти о первом человеке в мире, полетевшем в космос. Президент подчеркнул, что Валентина Гагарина была душевно щедрым, интеллигентным и добрым человеком, пользовалась большим уважением окружающих.