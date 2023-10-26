Путин: первый сегмент космической станции «РОС» выведут на орбиту в 2027 году
Ожидается, что первый сегмент Российской орбитальной станции «РОС» будет выведен на орбиту в 2027 году. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, передает ТАСС.
По его словам, сейчас необходимо развивать этот проект, чтобы не допустить простоя в пилотируемой космонавтике по мере исчерпания ресурсов МКС.
Глава государства также признался, что его сильно расстроил инцидент с российской лунной станцией. Несмотря на это он пообещал, что России не свернет свою лунную программу.
Ранее президент РФ Владимир Путин удивился зарплатам специалистов в космической отрасли, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
- Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
- На «Ленфильме» впервые приступили к съемкам фильма в жанре нуар
- Новак заявил о стоимости дизеля выше среднего на отдельных заправках
- СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru