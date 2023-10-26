Путин: первый сегмент космической станции «РОС» выведут на орбиту в 2027 году

Ожидается, что первый сегмент Российской орбитальной станции «РОС» будет выведен на орбиту в 2027 году. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, передает ТАСС.

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По его словам, сейчас необходимо развивать этот проект, чтобы не допустить простоя в пилотируемой космонавтике по мере исчерпания ресурсов МКС.

Глава государства также признался, что его сильно расстроил инцидент с российской лунной станцией. Несмотря на это он пообещал, что России не свернет свою лунную программу.

Ранее президент РФ Владимир Путин удивился зарплатам специалистов в космической отрасли, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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