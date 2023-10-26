Путин: первый сегмент космической станции «РОС» выведут на орбиту в 2027 году

По его словам, сейчас необходимо развивать этот проект, чтобы не допустить простоя в пилотируемой космонавтике по мере исчерпания ресурсов МКС.

Глава государства также признался, что его сильно расстроил инцидент с российской лунной станцией. Несмотря на это он пообещал, что России не свернет свою лунную программу.

Ранее президент РФ Владимир Путин удивился зарплатам специалистов в космической отрасли, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

