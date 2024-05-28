«Прогресс МС-25» затопят в Тихом океане

Ранее экипаж российского сегмента станции провёл подготовку к расстыковке. Отстыковка должна состояться в 11:39 мск. В 14:48 ожидается включение двигательной установки корабля на торможение для сведения с орбиты, а в 15:29 несгораемые элементы конструкции корабля «приводнятся» в несудоходном районе Тихого океана.

«Прогресс МС-25» был запущен 1 декабря 2023 года.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» запустят к Международной космической станции в мае. До этого ожидалось, что запуск корабля состоится в июне.

