Prada и Axiom Space представили дизайн скафандров для новой лунной миссии НАСА

Ожидается, что скафандр позволит астронавтам выдерживать экстремальные температуры на южном полюсе и находиться в самых холодных затененных участках как минимум два часа. На нем нет логотипа Prada, однако дизайн отсылает к линии Prada Linea Rossa.

Разработка была создана для миссии НАСА «Артемида III», запланированной на сентябрь 2026 года. Запуск станет первым пилотируемым полетом на Луну с 1972 года.

Программа «Артемида III» предполагает высадку космонавтов у южного полюса Луны, передает «Радиоточка НСН».

