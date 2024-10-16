Prada и Axiom Space представили дизайн скафандров для новой лунной миссии НАСА

Итальянский дом моды Prada и частная космическая компания Axiom Space представили совместную разработку - скафандр Extravehicular Mobility Unit для будущей пилотируемой миссии НАСА на Луну. Его презентация прошла на Международном астронавтическом конгрессе в Милане.

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Ожидается, что скафандр позволит астронавтам выдерживать экстремальные температуры на южном полюсе и находиться в самых холодных затененных участках как минимум два часа. На нем нет логотипа Prada, однако дизайн отсылает к линии Prada Linea Rossa.

Разработка была создана для миссии НАСА «Артемида III», запланированной на сентябрь 2026 года. Запуск станет первым пилотируемым полетом на Луну с 1972 года.

Программа «Артемида III» предполагает высадку космонавтов у южного полюса Луны, передает «Радиоточка НСН».

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