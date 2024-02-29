«По старинке!»: Метеорологи заявили, что обойдутся без спутников Запада

Западные метеоспутники нужны российским метеорологам для составления долговременного и более точного прогноза погоды, рассказал начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в интервью НСН. При этом, указал он, Россия может обойтись и без них.

29 февраля глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил, что Россия к концу 2024 года полностью откажется от информации с западных метеоспутников. Он отметил, что «до определенного времени» у РФ было тесное сотрудничество с западными коллегами, в частности с системой Eumetsat, которая поставляла большое количество оперативной информации для прогностической деятельности. С недавнего времени, по словам Шумакова, информационный поток от западных спутников почти иссяк, но благодаря коллегам из «Роскосмоса» нехватку информации удалось практически устранить. Цыганков отметил, что западные спутники давали большую точность.