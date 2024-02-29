«По старинке!»: Метеорологи заявили, что обойдутся без спутников Запада
Прогноз погоды на трое суток можно делать и без спутников, но у России есть свои, отметил в эфире НСН Анатолий Цыганков.
Западные метеоспутники нужны российским метеорологам для составления долговременного и более точного прогноза погоды, рассказал начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в интервью НСН. При этом, указал он, Россия может обойтись и без них.
29 февраля глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил, что Россия к концу 2024 года полностью откажется от информации с западных метеоспутников. Он отметил, что «до определенного времени» у РФ было тесное сотрудничество с западными коллегами, в частности с системой Eumetsat, которая поставляла большое количество оперативной информации для прогностической деятельности. С недавнего времени, по словам Шумакова, информационный поток от западных спутников почти иссяк, но благодаря коллегам из «Роскосмоса» нехватку информации удалось практически устранить. Цыганков отметил, что западные спутники давали большую точность.
«Спутники у нас летают всего лишь 55-60 лет, до этого их не было, мы как-то обходились. Для получения более точных прогнозов, развития науки спутники нужны… Но, даже если этой информации не будет, по старинке прогноз на трое суток можно делать и без спутника. Для того, чтобы делать прогноз на семь-восемь дней или больше, нужны суперкомпьютеры, данные со всего земного шара. Данные в океане взять неоткуда, кроме как со спутников. Спутники нужны для долговременности прогноза и увеличенной точности», - сказал Цыганков.
При этом он отметил, что российских спутников будет достаточно для составления прогноза погоды.
«Можно обойтись своими спутниками. Есть спутники геостационарные, а есть орбитальные. У нас орбитальный спутник, который делает облет вокруг Земли под определенным углом. Таким образом, он летит и снимает информацию. Он летает постоянно, снимает полосами информацию», - резюмировал собеседник НСН.
29 февраля с космодрома Восточный запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2–4 на борту. В «Роскосмосе» сообщили, что аппарат «Метеор-М» № 2–4 предназначен для мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли и контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, передает «Радиоточка НСН».
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