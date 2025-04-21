Новым гендиректором Центра Хруничева стал Денис Денискин
Роскосмос сообщил о назначении Дениса Денискина новым генеральным директором Центра Хруничева вместо Алексея Варочко. Решение было принято на заседании Наблюдательного совета госкорпорации, сообщает в Telegram-канале агентства.
В заявлении уточняется, что Денискин ранее занимал должность первого заместителя генерального директора по производству и научно-исследовательской работе Центра.
Новый глава Центра Хруничева родился в 1984 году и является выпускником МГТУ имени Баумана по специальности «Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации». Денискин состоит в Федеральном кадровом резерве руководящего состава оборонно-промышленного комплекса и имеет степень кандидата технических наук. До назначения на новую должность Денискин возглавлял филиал ФГУП «ЦЭНКИ» — «НИИ прикладной механики имени В. И. Кузнецова».
Центр Хруничева является важным предприятием в российской ракетно-космической отрасли, где были построены части МКС, а также производится ракеты «Ангара», заменившие «Протон», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru