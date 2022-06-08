Франция подписала «Соглашение Артемиды» по освоению Луны

Франция подписала разработанное США «Соглашение Артемиды» и присоединилась к международной программе по освоению Луны. Об этом сообщает Госдепартамент Соединенных Штатов.

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«Подтверждая свою приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства, Франция стала 20-й страной, подписавшей "Соглашение Артемиды"», — цитирует сообщение РИА Новости.

«Соглашение Артемиды» — документ, подписанный правительствами стран, которые поддержали программу NASA «Артемида» по отправке людей на Луну. В рамках соглашения планируются пилотируемые полеты и освоение естественного спутника планеты, пишет RT. Ранее документ подписали более 15 стран, в числе которых США, Великобритания, Австралия, Канада, Израиль, Италия, Япония.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ЛунаКосмосГосударственный департамент СШАФранция
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