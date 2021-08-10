NASA: причина включения двигателей «Науки» будет названа через 2-3 недели
Точная причина нештатного срабатывания двигателей на российском лабораторном модуле «Наука» после его стыковки к Международной космической станции будет названа через 2-3 недели, сообщил во время видеотрансляции руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано.
По его словам, работа ведется с российской стороной. Взаимодействие выполняется на регулярной основе. «Мы работаем вместе, но, вероятно, мы сможем сказать что-то конкретное по этой ситуации только через несколько недель - через 2-3 недели», - сказал Монталбано.
Напомним, многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» запустили 21 июля с космодрома Байконур. В четверг 29 июля МЛМ успешно пристыковался к МКС. В тот же день стало известно о незапланированном включении двигателей модуля, вскоре их удалось отключить, напоминает МИР 24. Как сообщал руководитель полетов NASA Зебулон Сковилл, из-за инцидента с «Наукой» МКС выполнила почти 1,5 оборота в одну сторону по тангажу, затем 0,5 оборота в обратную сторону, сообщает телеканал «360».
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