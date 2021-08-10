NASA отправит грузовой корабль к МКС
США планируют 10 августа отправить грузовой корабль к Международной космической станции, сообщает NASA.
Cygnus будет выведен на околоземную орбиту при помощи ракеты-носителя Antares и доставит экипажу станции около четырех тонны оборудования и припасов.
Старт состоится с космодрома в штате Вирджиния. Вероятность запуска во вторник оценивается в 80 процентов.
Тем временем, институт космических исследований Российской академии наук изготавливает датчики для тестирования на Международной космической станции новой системы ориентации и навигации по звездам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- NASA отправит грузовой корабль к МКС
- В правительстве Камчатского края пытались майнить криптовалюту
- Исследование: россияне отказываются от отпусков в пандемию
- Биткоин поднялся выше $46 тысяч
- Brand Finance: упущенная выгода «Барселоны» от ухода Месси составит €137 млн
- Визовый центр Венгрии в Москве временно прекратил прием документов
- Документы по терактам 11 сентября в США могут быть пересмотрены
- NASA: причина включения двигателей «Науки» будет названа через 2-3 недели
- В Мордовии усилят группировку для борьбы с лесными пожарами
- Бастрыкин взял под контроль дело о гибели людей из-за нехватки кислорода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru