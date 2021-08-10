NASA отправит грузовой корабль к МКС

США планируют 10 августа отправить грузовой корабль к Международной космической станции, сообщает NASA.

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Cygnus будет выведен на околоземную орбиту при помощи ракеты-носителя Antares и доставит экипажу станции около четырех тонны оборудования и припасов.

Старт состоится с космодрома в штате Вирджиния. Вероятность запуска во вторник оценивается в 80 процентов.

Тем временем, институт космических исследований Российской академии наук изготавливает датчики для тестирования на Международной космической станции новой системы ориентации и навигации по звездам.

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ФОТО: www.federalspace.ru
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