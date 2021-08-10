NASA отправит грузовой корабль к МКС

Cygnus будет выведен на околоземную орбиту при помощи ракеты-носителя Antares и доставит экипажу станции около четырех тонны оборудования и припасов.

Старт состоится с космодрома в штате Вирджиния. Вероятность запуска во вторник оценивается в 80 процентов.

Тем временем, институт космических исследований Российской академии наук изготавливает датчики для тестирования на Международной космической станции новой системы ориентации и навигации по звездам.

